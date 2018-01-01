عول النائب فادي كرم على "حكمة الرؤساء في مقاربة الحل لملف أقدمية الضباط" واكد على "موقف القوات اللبنانية الداعي الى العودة الى الدستور والاحتكام اليه"، وقال:" كل أزمة لا تحل تؤثر على العمل الحكومي".

وعن الاستحقاق الانتخابي شدد كرم في حديث لاذاعة" صوت لبنان - 93,3" على "ان القوات اللبنانية وانطلاقا من ثوابتها تحدد تحالفاتها الانتخابية"، مؤكدا "ان الهدف الاساس الذي تعمل القوات على تحقيقه هو بناء الدولة الحقيقية بعيدا من دولة المزرعة كما وصفها".



وسئل: هل التحالفات بالقطعة ؟ فاجاب :" بالطبع فوفق القانون الجديد يفرض على كل منطقة خصوصيتها