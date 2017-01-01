الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار كرم: مواقف باسيل إستهلاك إنتخابي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح النائب فادي كرم أن تطوّر العلاقة مع تيار 'المستقبل” مرتبط باللقاء الذي سيجمع الدكتور جعجع بالرئيس الحريري، وهذا اللقاء يجب ان يتم الاعداد له مُسبقاً وان يتضمّن برنامج عمل من اجل توضيح كل ما رافق مرحلة استقالة رئيس الحكومة والتريّث وصولاً الى الرجوع عنها وما تلاها، خصوصاً لناحية 'الهجمة” التي تعرّضت لها 'القوات اللبنانية” وحملات التجنّي التي سيقت ضدها من بعض المسؤولين في 'تيار المستقبل”.







ولفت لـ”المركزية” الى 'ان الامور بقيت عند اتصال المعايدة الذي اجراه الرئيس الحريري بـ”الحكيم” والذي لم يتعد اطار شكليات المناسبة، ونحن ما زلنا ننتظر الايضاحات لنقطة انطلاق في المسار الجديد للعلاقة”.







وقال 'الاولوية بالنسبة لنا ان يُعطينا 'التيار” ايضاحات حول حملات التجنّي ضدّنا والتي تم تسريبها على لسان بعض المسؤولين والتي كانت في غير محلها. النيّة موجودة لدى الطرفين في عودة الامور الى مجاريها الطبيعية بين حليفين استراتيجيين”.







وذكّر كرم 'بسلسلة محطات واستحقاقات كنّا فيها كـ”قوات لبنانية” الى جانب حليفنا 'تيار المستقبل” عندما كان يتعرّض لحصار سياسي و”تشويه” لصورته، وذلك انطلاقاً من مبدأ ان ما يجمعنا من مبادئ سيادية ووطنية اكبر واعمق من تفاصيل صغيرة”.







على ضفة 'اوعا خيّك” لا يبدو ان الامور تسير نحو الافضل عشية الذكرى الثانية لاتفاق معراب الذي كان المُساهم الاكبر في وصول رئيس 'التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون الى سدّة رئاسة الجمهورية، ذلك ان التفاهم بين 'القوات” و”التيار” تعرّض لضربات سياسية عدة نتيجة ملفات حكومية كان ابرزها ملف البواخر و”تلفزيون لبنان” واخيراً 'عدم تناغم” المواقف بين الرئيس عون وجعجع من ازمة استقالة الحريري.







وعزا كرم ما وصفه بـ”الالتباس الكبير” في العلاقة الى 'مواقف رئيس 'التيار” وزير الخارجية جبران باسيل ضد 'القوات” ومحاولته عزلها وإظهارها بانها اخطأت مع العهد، علماً ان 'القوات” اكثر فريق قريب من العهد ورئيس الجمهورية من مُنطلق محافظتها على ما تمّ التفاهم عليه من ثوابت مع 'التيار”.







وأشار الى 'اننا نضع مواقف باسيل ضد 'القوات” في سياق 'الاستعداد للانتخابات النيابية”، بحيث انه يضع شعار 'التصويب على 'القوات” لخوض الاستحقاق الانتخابي”.







وعلى رغم 'الالتباس” في العلاقة الا ان ما يجري لا يُطيح 'اتفاق معراب” أكّد كرم، ذلك ان ما انجزه التفاهم لا يُمكن الرجوع عنه”، الا انه يلفت في المقابل الى 'اننا سنشهد منذ الان وحتى موعد الانتخابات الكثير من المواقف للاستهلاك الانتخابي التي بدأها باسيل، الا انه في لحظة معيّنة سيتنبّه الى ان مثل هذه المواقف لا تخدم لا العهد ولا 'التيار” ولا 'القوات”.







وشدد على اهمية 'ان يتقبّل الجميع بأن 'القوات” لن تتخلّى عن المفهوم السيادي الكامل للدولة وعن احترام القوانين والحفاظ على الشفافية في الملفات كافة، واي فريق 'يتقبّل” هذه الشروط سيكون حليفنا، واذا 'انزعج” منها فستكون مشكلته معنا”.







وخلافاً للاجواء المُلبّدة 'بالغيوم السياسية” بين 'سيبة” العهد 'القوات” من جهة و”المستقبل”-'الوطني الحرّ” من جهة ثانية، يبدو ان المناخ المسيطر على خط معراب-الصيفي يتّجه الى التحسّن التدريجي بعدما 'جنح” نحو البرودة على خلفية التسوية الرئاسية وافتراق الحليفين حكومياً.





وذكّر كرم 'بأننا و”الكتائب” إخوة في المنشأ والقضية والاستراتيجية”، ويوضح 'ان التواصل قائم ومستمر ولم ينقطع يوماً حتى في 'عزّ” اختلاف وجهات النظر حول قضايا عدة، واللقاءات بين مسؤولين ونواب من الطرفين تُعقد بين الحين والاخر”، ولفت الى 'ان لا جديد حتى الان اكثر من هذه اللقاءات، ولا لقاء قريباً في الافق يجمع جعجع برئيس 'الكتائب” النائب سامي الجميل”.​ المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر