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الاربعاء في ٢٧ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
08:19 م
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جعجع: دماء محمد شطح لم ولن تذهب هدرا!
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٧
في الذكرى الرابعة لاغتيال الوزير محمد شطح،غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا: "دماء محمد شطح لم ولن تذهب هدرا بل روت القضية التي من أجلها مستمرون حتى قيام دولة الانسان في لبنان بأمنه وكرامته وسيادته... محمد شطح لن ننساك".
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