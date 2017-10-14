في الذكرى الرابعة لاغتيال الوزير محمد شطح،غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا: "دماء محمد شطح لم ولن تذهب هدرا بل روت القضية التي من أجلها مستمرون حتى قيام دولة الانسان في لبنان بأمنه وكرامته وسيادته... محمد شطح لن ننساك".