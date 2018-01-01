الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الجسر في مؤتمر شبابي للمستقبل: سياسة الحريري النأي بالنفس خشبة الخلاص A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام قطاع الشباب في "تيارالمستقبل" في طرابلس مؤتمرا شبابيا، ليومين بعنوان "الشباب يصنع المستقبل"، بالتعاون مع نقابة المهندسين والهيئة المنظمة للمؤتمر وتضم الدكتورة ربى دالاتي رافعي، والدكتور محمد علم الدين وفضل القدور، برعاية النائب سمير الجسر، وفي حضور المنسق العام ل"تيار المستقبل" في طرابلس ناصر عدرة و6 مدربين و110 متدربين.



ارناؤوط

النشيد الوطني ونشيد "تيار المستقبل" افتتاحا ، وألقى علاء أرناؤوط كلمة ترحيب أثنى فيها على "إنتماء طرابلس وهويتها العربية بحيث دفعت المدينة ثمنا غاليا للحفاظ على هذه الهوية"، مشيرا إلى "الغبن اللاحق بطرابلس"، ومؤكدا أن "الأمل يبقى قائما على الشباب وهم الرهان الاساسي للتغيير الثقافي والإجتماعي والإقتصادي".



الحاج

ثم ألقى المسؤول التنظيمي خالد الحاج كلمة المنسق العام لقطاع الشباب في :"تيار المستقبل" محمد سعد فعرف بأسرة قطاع الشباب وقال: "لقد إكتسبنا دورا أساسيا للتغيير في حزبنا السياسي على إمتداد كل لبنان عابرين للمناطق والطوائف والأديان ونضم الشباب من عمر الثانويات إلى ما فوق الثلاثين، ونحن نطمح ونعمل للتغيير الإنمائي والإجتماعي والإقتصادي والفكري".



أضاف: "ان الهدف من هذا المؤتمر طرح مشاكل شبان وشابات من الفيحاء وصولا إلى إنتخاب مجلس شباب طرابلسي يتابع ويناقش ويعمل من أجل حل مشاكل وعقبات تعاني منها المدينة وللتأكيد أن الفئة الشابة قادرة على التعبير والتحليل والإندماج السليم والإنخراط في الشؤون السياسية والإنمائية في المدينة".



عدرة

وألقى عدرة كلمة رحب في مستهلها بالحضور شاكرا القيمين على المؤتمر من قطاع الشباب في التيار، وقال: "ان قطاع الشباب في التيار ليس فقط القوة الضاربة كما سمعنا اليوم، بل هو القلب النابض ل"تيار المستقبل" في طرابلس، وامامنا إستحقاق كبير خلال الأشهر الأربعة المقبلة والذي سيكون فيه الشباب العنصر الاساسي فيه، ويستوجب تشابك أيدينا مع بعضنا البعض لتكونوا الأساس في الماكينة الإنتخابية للتيار في شهر أيار 2018، وأمامنا عمل كبير ونتمنى ان يترجم هذا الجهد وهذه الحيوية التي نشهدها اليوم بالتحضير لهذه الإنتخابات النيابية".



أضاف: "انتم كنتم ولا تزالون عند حسن ظن الرئيس سعد الحريري الذي يعول كثيرا على دور الشباب وخصص لهم كوتا كما خصص كوتا للنساء، وما شهدناه في إنتخاباتنا على صعيد منسقية طرابلس الأخيرة لتشكيل هيئة مكتبها، أتصور أننا لمسنا هذا الوعي الكبير من قبل كل المنتسبين ولم نضطر لإستخدام الكوتا في إنتخاب هيئة المكتب، وأتمنى ان هناك العديد من الشباب سيتولون مناصب قيادية في الفترة المقبلة".



وقال: "ان أهم ما تم ترجمته على هذا الصعيد هو ان الأمين العام لتيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري الذي كان هو بالأساس منسق قطاع الشباب في التيار على مستوى لبنان قد تولى مهمة الأمين العام للتيار، ونحن نشهد هذه الحيوية والجدية اللتين يتمتع بهما ووصله الليل بالنهار ويتنقل بين كل المناطق اللبنانية ليعيد التنظيم والحيوية لتيار المستقبل، ولدينا الكثير من الطاقات الشابة في طرابلس وأتمنى أن يتولوا في المستقبل مناصب قيادية"

المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر