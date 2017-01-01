توقعت المعلومات المتوافرة، لـ"السياسة"، حصول تقدم على صعيد الاتصالات الجارية، لعقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يُرجح أن يكون موعده مطلع السنة الجديدة، في ضوء حرص "تيار المستقبل" و"القوات" على تبديد الهواجس التي شابت علاقاتهما في المدة الأخيرة، بالرغم من التراجع على صعيد هذه العلاقات بعد استقالة الرئيس الحريري.



وأشارت المعلومات إلى أن الاتصالات الجارية قطعت شوطاً لا بأس به، من أجل تقريب موعد اللقاء بين الحريري وجعجع، دون الجزم بإمكانية عقده في الأيام القليلة المقبلة، وإن كانت المعطيات توحي بأنه بات قريباً، على اعتبار أن رئيسي "المستقبل" و"القوات" ليسا في وارد التفريط بهذه العلاقات التي تجسدت بالدم والتضحيات.