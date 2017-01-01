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جعجع استنكرت التعدي على مدرسة القديس يوسف في بشري: لا أحد يعلو فوق القانون
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٧
 
أجرت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائبة ستريدا جعجع اتصالا هاتفيا بمديرة مدرسة القديس يوسف لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في بشري الام كريستين أسمر، مستنكرة "حادث التعدي الذي تعرضت له المدرسة مساء أمس على ايدي مجموعة من ستة شبان حاولوا الدخول اليها بواسطة الخلع وكسر كاميرات المراقبة وقاعدة سلة كرة السلة وفتح المياه داخل الصفوف". وطالبتها ب"ضرورة تقديم شكوى للاجهزة الامنية لكي ينال المعتدون جزاءهم".

ثم قامت النائبة جعجع باتصالات مع المراجع الامنية المختصة، مطالبة اياها ب"تسريع التحقيقات في القضية لتبيان هوية المعتدين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم باسرع وقت ممكن"، مشددة على ان "لا أحد يعلو فوق القانون".
المصدر : وطنية
 
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