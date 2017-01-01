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الحريري تفقدت أعمال التنقيب في حفرية ثانوية راهبات مار يوسف الظهور
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٧
 
تفقدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أعمال التنقيب الجارية في الحفرية التي ظهر فيها مكتشفات اثرية خلف ثانوية راهبات مار يوسف الظهور في صيدا، يرافقها منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود ورئيسة المدرسة الأم اوجيني جنبرت، حيث اطلعت الحريري من المشرفين على الحفرية من قبل المديرية العامة للآثار على ابرز المكتشفات من نواويس وقطع اثرية وفخاريات تعود الى حقبات تاريخية مختلفة ويصل بعضها الى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد وبعضها يظهر للمرة الأولى على الساحل الجنوبي .

واكدت الحريري اهمية ما اظهرته وتظهره أعمال التنقيب في هذا الموقع وفي اكثر من موقع من مكتشفات تشهد على حضارات وثقافات مرت على المدينة تركت اثرها الكبير في انماط ومظاهر الحياة والعمران والتجارة والثقافة في هذا الشرق بل وصدرتها الى العالم .
 
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