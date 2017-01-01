رأى الكاتب السياسي الياس الزغبي أنّ 'الأزمة السياسيّة الحادّة حول مرسوم أقدميّة الضبّاط تتعدّى مسألة تفسير الطائف والمادّة 54 من الدستور والصلاحيّات، إلى منطق الغلبة الطائفيّة الذي يختبىء حيناً ويعود إلى الظهور أحياناً”.



وقال في تصريح: 'لا يخفى أنّ الثنائيّة الشيعيّة تحاول فرض توازن سياسي جديد لمصلحتها، ليس فقط بفعل وطأة السلاح والاعتداد بانتصار المحور الذي تنتمي إليه، بل بفعل تراكم التغطيات والتنازلات التي قدّمها الشريكان الآخران المسيحي والسنّي من أجل تحقيق المصالح في التسوية السياسيّة المرمَّمة”.

وأضاف: 'إنّ الأزمة الراهنة هي نتيجة لتلك المساومات والتنازلات في مسألة السيادة والسلاح غير الشرعي، وتشكّل رأس جبل الجليد الذي أشار إليه الرئيس برّي بقوله البليغ 'المخفي أعظم