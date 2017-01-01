A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب وشعوب العالم كافة بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة راجيةً أن تحمل هذه الأيام المجيدة معها الخير والأمل والرجاء وأن تجتمع القلوب على المحبة والوفاق . وأن يبقى لبنان كما نريده وكما حلم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمِل من أجله، وطناً يعمه السلام والاستقرار والازدهار، وملتقى للحوار بين الثقافات والحضارات.



وأمِلَت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن يجتمع اللبنانيون دائماً على قيم الخير والحق والعدل. وخصّت السيدة نازك رفيق الحريري القدس الشريف وأهلها الأبطال بالصلاة والدعاء في المحنة التي يمرون بها مؤكدة أن القدس وما تمثله من قيمة سماوية تجمع بين الديانات الثلاث كانت ومازالت وسوف تبقى عاصمة لفلسطين الأبية .



وختمت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأن يعُجِّل بولادة الحقيقة وإحقاق العدالة لأجل روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار لأن العدالة هي الضامنة للبنان الخير والمحبة والسلام . فنحن اللبنانيون واللبنانيات تعلمنا من التجربة ، كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، أن ننظر الى الغد بعين متفائلة وأن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة والنوايا الحسنة والعمل المخلص ، ليبقى وطننا لبنان حراً سيداً مستقلاً زاهراً وموحَّداً إن شاء الله. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر