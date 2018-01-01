أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد قباني "حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على ان تبقى العلاقة ايجابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يعكسه موقف الرئيس الحريري من عدم الدخول في الخلاف الكلامي بين رئيس الجمهورية وبري، والتريث في نشر مرسوم الأقدمية للضباط ، كي لا يغضب بري".



ورأى قباني في حديث لاذاعة" صوت لبنان 100,3-100,5"، "ان موقف بري مفهوم ويتعلق بالصلاحيات، في ما خص توقيع وزير المال على المرسوم"، ورفض تصنيف وزير العدل سليم جريصاتي بأن كل الوزراء في الحكومة يخصون الرئيس ميشال عون، على الرغم من ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات الدستورية ولكن هذا لا يعني ان كل وزيرهو تابع لرئاسة الجمهورية"