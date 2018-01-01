غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر": "بعض من السفر يفرح قلب الانسان ولا تنسوا المطالعة. أوصيكم بالكاتبة التركية اليف شافاك... من اجمل ما قرأت. وبالمناسبة عيد سعيد ضمن الممكن وقراءة ممتعة".