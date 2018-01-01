الثلثاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:01 م
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ما هي وصية جنبلاط؟
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٧
 
غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر": "بعض من السفر يفرح قلب الانسان ولا تنسوا المطالعة. أوصيكم بالكاتبة التركية اليف شافاك... من اجمل ما قرأت. وبالمناسبة عيد سعيد ضمن الممكن وقراءة ممتعة".
 
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