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جعجع: عسى مع ميلاد السيد المسيح أن يولد 'تلفزيون لبنان” من جديد
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٧
 
غرّد رئيس حزب 'القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر 'تويتر” قائلاً: عسى مع ميلاد السيد المسيح ان يولد 'تلفزيون لبنان” من جديد.

وأضاف جعجع: 'انها لمهزلة لا توصف بان لا يتم إدراج بند تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان منذ ستة أشهر حتى الآن”.
 
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