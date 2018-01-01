غرّد رئيس حزب 'القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر 'تويتر” قائلاً: عسى مع ميلاد السيد المسيح ان يولد 'تلفزيون لبنان” من جديد.



وأضاف جعجع: 'انها لمهزلة لا توصف بان لا يتم إدراج بند تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان منذ ستة أشهر حتى الآن”.