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مصادر إسرائيلية: بدء تنفيذ خطة "نقل السفارة الأميركية"
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الثلثاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
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مصادر إسرائيلية: بدء تنفيذ خطة "نقل السفارة الأميركية"
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٧
نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر صحفية إسرائيلية، قولها إن الحكومة الأميركية اشترت فندقا في القدس، تمهيدا لنقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة بشكل مؤقت، قبل بناء مقر دائم للسفارة.
وتأتي الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف مؤخرا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل السفارة للمدينة، رغم التنديد الدولي الواسع.
وأشارت المصادر إلى أن الفندق المذكور هو "دبلومات" الذي يقع جنوب شرقي القدس، وحاليا تعمل في الفندق دائرة "الهجرة والاستيعاب" الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن العضوة في الكنيست الإسرائيلي كسينيا سفيتلوفا، أن الإدارة الأميركية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.
ومن المتوقع زيارة وفد أميركي إلى القدس لتفقد التحضيرات لنقل السفارة إلى الفندق المذكور، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى مخصص ليكون السفارة الأميركية في إسرائيل.
المصدر :
skynews
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