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الزغبي: صحافيو إيران وسوريا وكوريا الشمالية مبرمجون
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٧
 
أشار الكاتب السياسي الياس الزغبي الى ان الجامع المشترك بين الدول الديمقراطيّة وأنظمة سوريّا وإيران وكوريا الشماليّة مثلاً أنّه لا يوجد صحافيّون في السجون!

وتابع في تغريدة له عبر 'تويتر”، 'لكنّ الفرق يكمن في أنّ صحافيّي الدول الثلاث مبرمجون في خدمة الأنظمة، وأقلامهم وأصواتهم سجينة الأحواض الحاكمة.
فحذار أن ينزلق لبنان إلى هذه الآفة.”
المصدر : موقع القوات اللبنانية
 
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