العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
هل تعود الامطار قريبا؟
الزغبي: صحافيو إيران وسوريا وكوريا الشمالية مبرمجون
إسرائيل تتواصل مع 10 دول لنقل سفاراتها إلى القدس
اصابة رقيب أول في شرطة مجلس النواب بطلق ناري عن طريق الخطأ
الكرة في ملعب الأمم المتحدة
إيران وأقنعة السيطرة
قراءة في سنة 2018!
لمن يهمه الأمر .. تامر حسني يبحث عن شبيه له!
كوريا الشمالية تتحدى بـ"غطاء فضائي"
الجيش اليمني يسيطر على “وادي خير” بين البيضاء وشبوة
المعارضة السورية ترفض “سوتشي”.. وتصف روسيا بالعدو
عون لن يتراجع عن مرسوم الأقدميّة
مطر مترئسا قداس الميلاد: المحبة كانت وراء قيام لبنان وغيابها يعرض كيانه للتفسخ ولا شيء يبقى قابلا للنجاة
محكمة عسكرية بحرينية تحكم على ستة بالإعدام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب
محاكمة صحفيين معارضين بتركيا وسط توتر حاد
ميزانية أكبر مؤسسة لتصدير التطرف تثير جدلا في إيران
الجيش اليمني يحرر ثالث مديريات محافظة البيضاء
كل ما تشاء دون أن تقلق من السمنة.. علماء يطورون خلايا دهنية لعلاج السمنة
الجسر يرافقه وفد من "المستقبل" جال مهنئا في طرابلس بمناسبة الأعياد المجيدة
احتفال عيد الميلاد لموقوفي دائرة التحقيق والاجراء في المديرية العامة للأمن العام
جعجع يشارك في قداس ميلادي في بشري
فلسطين: قرار غواتيمالا نقل سفارتها في اسرائيل الى القدس عمل مخزٍ ومخالف للقانون!
الحريري جالت ووفد من المستقبل- الجنوب مهنئة بالميلاد: ندعو الله ان تعم بركة طفل بيت لحم من القدس العربية على كل الإنسانية بالخير والسلام
طقس الميلاد: امطار وعواصف رعدية وثلوج
العثور على جثة سوري حاول التسلل إلى لبنان عبر جبل المصنع
بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار... اشتباك بين جيش جنوب السودان ومتمردين
الحريري رعت "بطولة الميلاد" بكرة الطاولة للأهلي –صيدا
أحمد الحريري يوجه تحية للأجهزة الأمنية
ماكرون للملك سلمان: يجب مواجهة زعزعة إيران للمنطقة
رعد: قرار ترامب بشأن القدس بدأ ينسحب من التداول حتى داخل الإدارة الأميركية
الثلثاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
08:13 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
أخبار 14 آذار
أخبار
الزغبي: صحافيو إيران وسوريا وكوريا الشمالية مبرمجون
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٦ كانون الاول ٢٠١٧
أشار الكاتب السياسي الياس الزغبي الى ان الجامع المشترك بين الدول الديمقراطيّة وأنظمة سوريّا وإيران وكوريا الشماليّة مثلاً أنّه لا يوجد صحافيّون في السجون!
وتابع في تغريدة له عبر 'تويتر”، 'لكنّ الفرق يكمن في أنّ صحافيّي الدول الثلاث مبرمجون في خدمة الأنظمة، وأقلامهم وأصواتهم سجينة الأحواض الحاكمة.
فحذار أن ينزلق لبنان إلى هذه الآفة.”
المصدر :
موقع القوات اللبنانية
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٥ كانون الاول ٢٠١٧
- الجسر يرافقه وفد من "المستقبل" جال مهنئا في طرابلس
»
٢٥ كانون الاول ٢٠١٧
- جعجع يشارك في قداس ميلادي في بشري
»
٢٥ كانون الاول ٢٠١٧
- الحريري جالت ووفد من المستقبل- الجنوب مهنئة بالميلاد:
»
٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
- الحريري رعت "بطولة الميلاد" بكرة الطاولة للأهلي –صيدا
»
٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
- أحمد الحريري يوجه تحية للأجهزة الأمنية
»
٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
- حبيش: الأمور ذاهبة إلى تحالف انتخابي بين "المستقبل"
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا