جال النائب سمير الجسر، يرافقه وفد من قيادة تيار "المستقبل" في طرابلس، على عدد من القيادات الروحية المسيحية في طرابلس، للتهنئة بعيد الميلاد. وضم الوفد: عضوي المكتب السياسي الدكتور مصطفى علوش ومحمد صالح والمنسق العام للتيار في طرابلس ناصر عدرة.



البداية كانت في مطرانية السريان للروم الأرثوذكس في مدينة الميناء، حيث قدم الوفد التهنئة بالعيد لراعي الأبرشية الأب سمير حجار. ثم انتقل إلى كنيسة النجاة الانطونية في الميناء، مهنئا رئيس الدير الاب ميلاد بوديوان ومدير مدرسة الانطونية الاب رولان عوكر.



وفي كنيسة الروم الأرثوذكس في طرابلس قدم الجسر والوفد التهنئة بالعيد الى مطران الروم الأرثوذكس في طرابلس وتوابعهما افرام قرياقوس.



كذلك زار الوفد منطقة الكورة معايدا مطران الروم الملكيين الكاثوليك ادوار ضاهر، ورجل الأعمال الياس أيوب.



وشملت معايدة الجسر والوفد كوادر تيار "المستقبل": صونيا صوالحي، جورج دروبي ووسيم مبيض.



