A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوقفت سلطات الأمن الإيطالية، الأحد، امرأة مغربية فرت من منزل زوجها في فرنسا للتوجه إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة القاصرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر قضائية.

وأوضح مدع مكلف مكافحة الإرهاب في ميلانو للصحفيين، أن المرأة (35 عاما) متزوجة من إيطالي يقيم في منطقة كوت دازور، وغادرت في آذار/ مارس الماضي إلى سوريا مصطحبة أطفالها الثلاثة رغم رفض زوجها.

وتمكنت السلطات الفرنسية من اقتفاء أثرها قرب الحدود التركية السورية، ثم في سوريا وتحديدا في محافظة إدلب، بحسب الوكالة.

وبعد أشهر، عاودت الاتصال بزوجها وأبلغته أنها تريد العودة إلى أوروبا، فيما عمدت تركيا لاحقا إلى طردها.

وبموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الفرنسي، السبت، أوقفت المراة الأحد في مطار ميلانو من جانب شرطة مكافحة الإرهاب وعناصر في شرطة الحدود، في انتظار تسليمها لفرنسا، فيما تسلم الأب أطفاله الثلاثة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دعت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى توخي الحذر حيال عودة زوجات مسلحين وأطفالهم إلى فرنسا، قادمين من العراق وسوريا. المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر