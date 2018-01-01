وجه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر"، "تحية الى عناصر وضباط الجيش اللبناني و الأجهزة الأمنية وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في هذه الليلة الساهرين على أمن وسلامة المواطنين بعيدا عن عائلاتهم".



