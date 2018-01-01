الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:00 م
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أحمد الحريري يوجه تحية للأجهزة الأمنية
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
 
وجه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر"، "تحية الى عناصر وضباط الجيش اللبناني و الأجهزة الأمنية وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في هذه الليلة الساهرين على أمن وسلامة المواطنين بعيدا عن عائلاتهم".
 
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