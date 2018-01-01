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سلطات إسرائيل تتجه نحو المصادقة على 300 ألف وحدة استيطانية في القدس
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وزير الإسكان الإسرائيلي، يوءآف غالانت يعمل على تقديم مخطط استيطاني كبير في القدس يتمثل ببناء 300 ألف وحدة استيطانية".
المصدر :
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