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جعجع: الميلاد يتحلى بطعم الرجاء
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
 
غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا: "يتحلى الميلاد بشكل خاص، بطعم الرجاء لأن نور الله يسطع بالرغم من ظلماتنا. البابا فرنسيس- ميلاد مجيد وعام سعيد".
 
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