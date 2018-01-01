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الاحد في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث :
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ألد أعداء بوتين يستعد للمنافسة بالانتخابات الرئاسية
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٧
وافق أنصار زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني على ترشحه للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يقدموا أوراق ترشحه للسلطات الانتخابية اليوم.
نافالني، ألد أعداء الرئيس فلاديمير بوتين طوال فترة حكمه البالغة 18 عاما، ممنوع من الترشح بسبب إدانة جنائية في قضية يعتبر كثيرون أن دوافعها سياسية.
وبإمكان نافالني الترشح إذا ما حصل على عفو خاص أو في حال إلغاء إدانته.
وتجمع نحو 800 من أنصار نافالني لعقد اجتماع رسمي اليوم الأحد لتأييد ترشحه.
ومن المقرر أن يقدم أوراق الترشح للسلطات الانتخابية في وقت لاحق اليوم، والتي ستقرر ما إذا كان بإمكانه الترشح.
وحفزت حملة نافالني الشعبية، التي استمرت لمدة عام، سكان أكثر المناطق النائية في روسيا.
ومع ذلك، فإن نسبة تأييد بوتين البالغة 80 % تجعله المرشح الأوفر حظا في انتخابات آذار المقبل.
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