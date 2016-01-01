شكك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددا، في نزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أندرو ماكابي، الذي يخطط بدوره للتقاعد من منصبه خلال أشهر بعد توجيه اتهامات له بالتحيز ضده.

وجاء ذلك في تغريدة للرئيس الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق، الذي أجراه عام 2016 بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.





وأوضحت الصحيفة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق "تم وضعه مجددا تحت فحص دقيق