الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد مكاسب جماعية لبورصات الخليج الأسبوع الماضي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت البورصات الخليجية بنحو جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، وسط مكاسب قوية في أسواق النفط العالمية، بينما هبطت بورصتا الأردن ومصر بنحو 0.85 بالمائة و0.08 بالمائة على التوالي.



وقال محمد معطي، المحلل وخبير أسواق المال: كان هناك أداء قوي في بورصات الخليج مستفيدة بشكل رئيسي من مكاسب أسواق النفط العالمية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.2 بالمائة، إلى 65.25 دولاراً للبرميل، وفق رصد أجرته "الأناضول".



وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/ شباط بنسبة 2 بالمائة، لتغلق عند 58.47 دولاراً للبرميل.



وأضاف معطي في اتصال هاتفي مع الأناضول: بينما كان هناك تراجع في مصر والأردن مع تعرض الأسهم إلى عمليات جني أرباح مستحقة، وهو ما نتوقع زوالها في تداولات الأسبوع الحالي.



وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.85 بالمائة إلى 2147 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الخدمي والصناعي والمالي بنحو 1.66 بالمائة و0.66 بالمائة و0.42 بالمائة على التوالي.



وهبطت بورصة مصر بنحو محدود مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.08 بالمائة إلى 14668 نقطة مع انخفاض سهم "البنك التجاري الدولي"، صاحب الوزن الأكبر في مؤشر السوق، بنسبة 0.23 بالمائة.



في المقابل، جاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة مع استمرار مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، لترتفع هذا الأسبوع بنسبة 4.99 بالمائة إلى 8621 نقطة مع صعود أسهم 42 شركة يتصدرها "السلام" بنحو 14.6 بالمائة.



وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 7209 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 27.1 مليار ريال (7.24 مليار دولار) وسط صعود شبه جماعي للقطاعات بصدارة الطاقة مع ارتفاعه 5.1 بالمائة.



وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.23 بالمائة إلى 1281 نقطة مع انتعاش أسهم البنوك بقيادة سهم "الخليجي التجاري" الذي ارتفع بنحو قياسي جاوز 27 بالمائة.



وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.29 بالمائة إلى 3343 نقطة مع صعود أسهم مثل "إعمار العقارية" بنسبة 2.3 بالمائة و"دبي للاستثمار" 1.66 بالمائة.



فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.23 بالمائة إلى 4349 نقطة مع ارتفاع سهم "اتصالات".



وصعدت بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 1.3 بالمائة إلى 6413 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 0.25 بالمائة إلى 400.78 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً 0.3 بالمائة إلى 912 نقطة.



وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع محدود بنسبة 0.03 بالمائة إلى 5063 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "الخليج للكيماويات" بنسبة 13.96 بالمائة و"بنك ظفار" بنسبة 7.46 بالمائة و"عمان والإمارات" بنسبة 4 بالمائة. المصدر : الاناضول لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر