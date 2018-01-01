أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تعمل مع روسيا في سبيل إجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة في العاصمة السورية دمشق.



وقبل أن يتوجه في زيارة رسمية للسودان، لفت اردوغان الى ان هناك نحو 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.



وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا "تريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم"